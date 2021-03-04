Помер учасник гурту Brutto: боровся з важкою хворобою

"Сьогодні пішов наш брат - Бразіл. Боєць. Герой. Надійний Друг. Світла Пам'ять тобі, Аміго! Ти бився до кінця", - йдеться в повідомленні Brutto.

У 2019 році Корольов переніс складну операцію у зв'язку з гліобластомою правої півкулі головного мозку 4 ступені. Але перемогти важку хворобу йому не вдалося.

Сергій "Бразіл" Корольов (фото: facebook.com/brutto.official)

До того як стати учасником Brutto він працював фінансистом, а також був футбольним фанатом. Протягом всього свого життя він захоплювався спортом, і займався тайським боксом. Варто зазначити, що Сергій був міцним хлопцем і тиснув від грудей 140 кілограмів.

На сайті Brutto говориться, що "Бразіл" займався "врегулюванням всіляких конфліктів", але лідер колективу Сергій Міхалок довірив йому виконання пісні "Гирі".

Brutto - "Гирі" (відео: YouTube)

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