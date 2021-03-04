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Помер учасник гурту Brutto: боровся з важкою хворобою

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 00:30
Помер учасник гурту Brutto: боровся з важкою хворобою Соліст Brutto Сергій "Бразіл" Корольов помер у віці 35 років (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У середу, 3 березня, пішов з життя учасник рок-гурту Brutto, яку створив Сергій Міхалок - Сергій "Бразіл" Корольов. Останнім часом він не виступав з колективом через рак. Йому було всього 35 років.

Про смерть музиканта повідомили на офіційній сторінці гурту в Facebook.

"Сьогодні пішов наш брат - Бразіл. Боєць. Герой. Надійний Друг. Світла Пам'ять тобі, Аміго! Ти бився до кінця", - йдеться в повідомленні Brutto.

У 2019 році Корольов переніс складну операцію у зв'язку з гліобластомою правої півкулі головного мозку 4 ступені. Але перемогти важку хворобу йому не вдалося.

Помер учасник гурту Brutto: боровся з важкою хворобою

Сергій "Бразіл" Корольов (фото: facebook.com/brutto.official)

До того як стати учасником Brutto він працював фінансистом, а також був футбольним фанатом. Протягом всього свого життя він захоплювався спортом, і займався тайським боксом. Варто зазначити, що Сергій був міцним хлопцем і тиснув від грудей 140 кілограмів.

На сайті Brutto говориться, що "Бразіл" займався "врегулюванням всіляких конфліктів", але лідер колективу Сергій Міхалок довірив йому виконання пісні "Гирі".

Brutto - "Гирі" (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували втрату.

  • У 2019 році переніс складну операцію-глиобластома правої півкулі головного мозку 4 ступені... Боровся до останнього... Дуже шкода... Велика втрата... Світла пам'ять;
  • Спочивай з миром, чоловіче. Світла пам'ять;
  • Спочивай з миром, боєць! Величезне спасибі за натхнення! Співчуття рідним і близьким!
  • Як важко читати такі новини...Світла пам'ять. Сил рідним і близьким;
  • Класний був мужик!!! Світла пам'ять;
  • Сльози. Світла пам'ять Сергію;
  • Дуже гірко... слів не підібрати.

Нагадаємо, помер учасник гурту "Ляпис Трубецкой" Руслан Владико. Музикант отримав важку черепно-мозкову травму після чого довго перебував у комі.

Ми також писали про те, що помер соліст Одеської опери Анатолій Бойко. Він був одним з найкращих басів України.

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