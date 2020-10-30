Помер на третій день: під Черкасами недбалість лікаря погубила малюка

У Золотоноші померла дитина на третій день після пологів (Колаж РБК-Україна)

У Золотоноші через недбалість акушера померла дитина

У місті Золотоноша Черкаської області через недбалість лікаря померла дитина. Їй було всього три дні. Під час пологів жінці зробили кесарів розтин і хлопчик отримав важкі травми. Батьки Оксана та Олександр розповіли, як довго чекали цього малюка.

Як повідомляє ТСН, всю вагітність Оксана спостерігалася в лікарні Золотоноші. Малюк нормально ріс і розвивався. Втім, на пологах жінка народити сама не змогла. Знадобилося кесарів розтин, який вчасно не зробили, бо на роботі не було гінеколога. Черговий акушер вирішив сам стимулювати пологи. Кесарів розтин зробили через годину, але дитина народилася з травмами.

"Черепно-мозкові травми, були крововиливи в мозок і було пошкодження шийного відділу хребта", - з гіркотою зазначає батько малюка.

Як з'ясувалося, акушер, який керував операцією Олександр Сичов - випускник стоматологічної академії. Це вже другий випадок, коли при пологах трапляється трагедія. П'ять років тому він приймав пологи і тоді жінці пізно зробили кесарів і у неї народився хлопчик з ДЦП.

Сім'я уже п'ять років намагається довести в суді, що такого діагнозу не було, якби його матері вчасно зробили УЗД і операцію.

Керівництво лікарні, де відбулися обидві історії, просить не судити медика, а просто відсторонити його від посади. Тим часом він сам продовжує приймати жінок в орендованому кабінеті, недалеко від лікарні.

Своєї провини доктор в обох випадках не визнає.

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