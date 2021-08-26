Помер хлопчик, який впав у кому в таборі під Генічеськом: "сердечко не застукало"

У Запоріжжі, 26 серпня, помер 12-річний Тимофій Дегальцев, якому стало погано в таборі у селі Стрілкове. Дитина впала в кому і його забрала швидка
Про це повідомила у Facebook заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.
В таборі селі Стрілкове Херсонської області 12-річному Тимофію Дегальцеву під час виконання фізичних навантажень стало погано. Його медики забрали до лікарні міста Генічеськ у непритомному станові з судомами. Хлопчик впав у глибоку кому та знаходився під апаратом ШВЛ.
Також у нього була зупинка серця, але на щастя лікарям вдалося врятувати його. Через три дні Тимофія перевели в Запорізьку обласну дитячу лікарню.
Згодом Некрасова заявила, що результат електроенцефалографії дуже поганий і хлопчик знаходився украй важкому станові. Дитині провели КТ. За результатами виявили "двосторонній набряк мозку із вклиненням спинного мозку".
Останні дні хлопчик перебував в реанімації Запорізької обласної дитячої лікарні.
Однак, у Тимофія знову сталася зупинка серця і медики 50 хвилин проводили хлопчику реанімаційні заходи. Але врятувати юнака не вдалося.
"Тимофій нас покинув. 50 хвилин проводили реанімаційні заходи, але сердечко так і не застукало. Боляче", - написала Некрасова.
Зазначимо, що причину смерті наразі не повідомляють.
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