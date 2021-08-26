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Помер хлопчик, який впав у кому в таборі під Генічеськом: "сердечко не застукало"

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Запоріжжя, Четвер 26 серпня 2021 21:10
Помер хлопчик, який впав у кому в таборі під Генічеськом: "сердечко не застукало" Помер Тимофій Дегальцев, який впав у кому (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі, 26 серпня, помер 12-річний Тимофій Дегальцев, якому стало погано в таборі у селі Стрілкове. Дитина впала в кому і його забрала швидка

Про це повідомила у Facebook заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

Чому хлопчику стало погано

В таборі селі Стрілкове Херсонської області 12-річному Тимофію Дегальцеву під час виконання фізичних навантажень стало погано. Його медики забрали до лікарні міста Генічеськ у непритомному станові з судомами. Хлопчик впав у глибоку кому та знаходився під апаратом ШВЛ.

Також у нього була зупинка серця, але на щастя лікарям вдалося врятувати його. Через три дні Тимофія перевели в Запорізьку обласну дитячу лікарню.

Що стало причиною смерті

Згодом Некрасова заявила, що результат електроенцефалографії дуже поганий і хлопчик знаходився украй важкому станові. Дитині провели КТ. За результатами виявили "двосторонній набряк мозку із вклиненням спинного мозку".

Останні дні хлопчик перебував в реанімації Запорізької обласної дитячої лікарні.

Однак, у Тимофія знову сталася зупинка серця і медики 50 хвилин проводили хлопчику реанімаційні заходи. Але врятувати юнака не вдалося.

"Тимофій нас покинув. 50 хвилин проводили реанімаційні заходи, але сердечко так і не застукало. Боляче", - написала Некрасова.

Зазначимо, що причину смерті наразі не повідомляють.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом чоловік увірвався у чужий будинок і напав на дітей.

Також в Одесі чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки та поранив дитину.

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