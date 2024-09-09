"Умер, как и КВН". Звезды "Лиги Смеха" Розовый и Ласточкин отреагировали на смерть Маслякова

Так, после новости о том, что умер Масляков, Розовый, который сейчас проходит реабилитацию после тяжелого осколочного ранения на фронте, не сдержался и записал в своих stories свою реакцию.

В ролике он говорит, что ему таки удалось пережить российского ведущего.

"Да, пережить Маслякова - сделано", - иронично заявил Виктор.

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А Ласточкин, в свою очередь, выложил в соцсетях пост, в котором коротко и четко выразил свое отношение к уже покойному фанату Путина.

"Умер и умер. Как и "КВН", - написал артист.

Реакция Ласточкина на смерть Маслякова (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Напомним, Александр Масляков скончался 8 сентября от рака легких. Сообщалось, что у него была неоперабельная опухоль.