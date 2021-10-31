Помер відомий ветеран, онук якого загинув на Донбасі

У Запоріжжі помер ветеран Другої світової війни, капітан 1-го рангу ВМФ СРСР, учасник боїв під Сталінградом Іван Залужний. Чоловікові було 103 роки.

"Запорізька ОДА з сумом сприйняла звістку про смерть легенди нашого часу з героїчним життєвим шляхом, який був прикладом мужності і патріотизму для всього нинішнього покоління українців", - йдеться в повідомленні.

Іван Залужний народився в 1918 році в селі Кисличувата на території сучасної Дніпропетровської області. У 1938 році його призвали в армію, де він проходив службу в 14-му гірськострілецькому полку.

Він брав участь у боях за Сталінград, а потім з японськими військами на Далекому Сході, де командував кулеметним взводом 355-го окремого батальйону морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Залужний героїчно проявив себе при звільненні корейського міста Сейсін. Він дослужився до капітана I рангу і потім продовжив службу в армії.

За своє довге життя Залужний отримав багато нагород і орденів, включаючи ордена Червоного Прапора, Червоної Зірки і Вітчизняної війни II ступеня (СРСР), орденами Богдана Хмельницького III СТ.і "за мужність" III ст. (Україна).

Дочка Залужного Галина відновлювала інфраструктуру в Афганістані під час війни 1979-1989 рр., а єдиний онук Іван загинув у 2014 році на Донбасі в зоні АТО. Молодому хлопцю було всього 23 роки.

Іван Залужний разом з онуком (фото: Запорізька ОДА)

Про смерть онука Залужний розповів на відео.

Іван Залужний розповів про загибель онука (фото: YouTube)