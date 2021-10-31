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Помер відомий ветеран, онук якого загинув на Донбасі

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Запоріжжя, Неділя 31 жовтня 2021 19:01
Помер відомий ветеран, онук якого загинув на Донбасі Фото: у Запоріжжі помер відомий ветеран Другої світової війни Іван Залужний (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Запоріжжі помер ветеран Другої світової війни, капітан 1-го рангу ВМФ СРСР, учасник боїв під Сталінградом Іван Залужний. Чоловікові було 103 роки.

Про цю сумну новину повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація.

"Запорізька ОДА з сумом сприйняла звістку про смерть легенди нашого часу з героїчним життєвим шляхом, який був прикладом мужності і патріотизму для всього нинішнього покоління українців", - йдеться в повідомленні.

Іван Залужний народився в 1918 році в селі Кисличувата на території сучасної Дніпропетровської області. У 1938 році його призвали в армію, де він проходив службу в 14-му гірськострілецькому полку.

Він брав участь у боях за Сталінград, а потім з японськими військами на Далекому Сході, де командував кулеметним взводом 355-го окремого батальйону морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Залужний героїчно проявив себе при звільненні корейського міста Сейсін. Він дослужився до капітана I рангу і потім продовжив службу в армії.

За своє довге життя Залужний отримав багато нагород і орденів, включаючи ордена Червоного Прапора, Червоної Зірки і Вітчизняної війни II ступеня (СРСР), орденами Богдана Хмельницького III СТ.і "за мужність" III ст. (Україна).

Дочка Залужного Галина відновлювала інфраструктуру в Афганістані під час війни 1979-1989 рр., а єдиний онук Іван загинув у 2014 році на Донбасі в зоні АТО. Молодому хлопцю було всього 23 роки.

Помер відомий ветеран, онук якого загинув на Донбасі

Іван Залужний разом з онуком (фото: Запорізька ОДА)

Про смерть онука Залужний розповів на відео.

Іван Залужний розповів про загибель онука (фото: YouTube)

Нагадаємо, в Києві вбили 36-річного ветерана АТО. За попередніми даними, тіло вбитого затягли в будівлю, де його знайшли через добу. Після повернення з АТО Дмитро підробляв на будівництві і знімав кімнату в квартирі.

Він також почав зловживати алкоголем і знайшов собі нових друзів - чоловіка з судимістю і його вігутну подругу. Після чого переселився в покинутий будинок, щоб не платити за житло.

Ми також писали про те, що в Києві від коронавірусу майже в один день померла пара відомих письменників.

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