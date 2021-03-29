Помер відомий український продюсер: хворів на коронавірус

Про цю трагічну новину розповіла експерт телевізійних соціальних проєктів Марина Кінах на своїй сторінці в Facebook .

"Саша! Саша!!! Саша!!! Немає слів... Як же так... Не можу повірити... Обговорювали тільки вистави, нові проєкти... Ти ж такий розумний, такий професійний, такий правильний, такий молодий і такий душевний... Ти ж сказав, що все буде добре... Ридаю", - написала вона.

Олександр Сірий (фото: facebook.com/alex.seryy)

Олександр Сірий був продюсером таких знаменитих артистів, як Ассоль, Алекса, Do-ping, Юля Лотоцька, Мар'яна, Ігор Закус, Саша Дюма та інші.

Він також був главою компанії ICMG, яка у 2007 році організувала виступ відомого американського джазового музиканта Маркуса Міллера.

Олександр Сірий (фото: facebook.com/alex.seryy)

Олександр Сірий народився 18 вересня 1962 року у Львові. Він закінчив Львівську музичну десятирічку ім. С. Крушельницької, Донецьку державну консерваторію ім. С. Прокоф'єва.

Довгі роки він був режисером Міжнародного легкоатлетичного турніру "Zepter - Зірки жердини". Також організував і провів "Міс Європа" 2006 і бенефіс Анастасії Волочкової.

Мережа сумує за Олександром Сірим.