Помер відомий український потомствений актор: його убив коронавірус

"Земна завіса книги життя нашого побратима і наставника Зіновія Симчича впала, зірка його долі, яка яскраво засвітилася в березні трошки більше, як 70 років тому, погасла від холодних березневих ковідних вітрів сьогодні", - йдеться у дописі.

Зіновій Симчич (Фото: teatr.kolomyya.org)

Колеги автора кажуть, що їм "важко знайти слова, щоб розрадити скорботну родину, яка для нього завжди була культом і оберегом".

"Любляча дружина Наталія в часі недуги стала волонтером в тому важкому відділенні, лиш аби чимось допомогти, бути поруч… На жаль, не судилося йому більше обійняти своїх синочків, своїх улюблених онуків, якими тішився, пишався…" - додають у театрі.

Чим запам'ятався Зіновій Симчич глядачам

Актор народився в нелегку післявоєнну пору - 30 березня 1948 року. Родина Симчичів постійно була під прицілом радянської влади через зв'язки з ОУН.

У театральній кар'єрі Зіновія Васильовича чимало ролей і різножанрових перевтілень. Глядачам зокрема запам’яталися: Сотник у виставі "Вій", Пан Дульський” у виставі ”Мораль пані Дульської", Герман Гольдкремер у виставі "Боа Констріктор" та інших.

Зіновій Симчич (Фото: teatr.kolomyya.org)

Особливо полюбився Симчич дитячій глядацькій аудиторії. І в якій би ролі він не виступав: короля, казкаря, чи діда (персонажі характерні для казок), діти завжди сприймали його перевтілення з захопленням.

Колоритна зовнішність Зіновія Васильовича і якась аристократична харизма привертала увагу кінорежисерів і досвідчених, і з нової верстви. Особливо вдалою і суголосною власним почуттям є для актора головна роль у фільмі "Борода", який здобув перемоги на кількох світових кінофестивалях. Також він знявся в українському сімейному фентезі "Тільки Диво".

Фільм "Борода", у якому Зіновій Симчич зіграв головну роль