Помер відомий український актор театру і кіно: вбив коронавірус

У Києві після ускладнень коронавірусної хвороби помер відомий актор театру і кіно Олег Модзелевський. Йому було 66 років. Подробиці розповів фотограф Сергій Рижков на своїй сторінці в Facebook.

Олег Валентинович Модзелевський народився в 1954 році. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені В. К. Карпенка-Карого. В 1995 році отримав спеціальність кінооператора в майстерні В. А. Черняховського.

З 2007 року працював в Театрі сатири при центрі творчих ініціатив Києва. Знявся в таких українських фільмах: "Міський пейзаж", "Повернення Мухтара", "Сільський романс", "Биття серця", "Порох і Дріб", "Я подарую тобі світанок".

Актор театру і кіно Олег Модзелевський (Фото: facebook.com/sergey.ryzhkov)

Всі ролі Модзелевського були специфічні – він грав ченців, священників та інших церковних служителів. На його рахунку багато ролей в театрі, також він займався операторською роботою, захоплювався живописом і фотографією.

"З сумом знав, що КОВІД забрав життя актора і режисера, парафіян Свято-Троїцького Іонинського монастиря раба Божого Олега Модзелевського", - повідомив фотограф Сергій Рижков.

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А також розповідали про те, що помер британський актор, який прославився першою роллю Дарта Вейдера з "Зоряних воєн".