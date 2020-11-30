ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Помер відомий український актор театру і кіно: вбив коронавірус

Понеділок 30 листопада 2020 14:34
Помер відомий український актор театру і кіно: вбив коронавірус
У Києві помер актор театру і кіно (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Український актор помер в результаті ускладнень після коронавірусу

У Києві після ускладнень коронавірусної хвороби помер відомий актор театру і кіно Олег Модзелевський. Йому було 66 років. Подробиці розповів фотограф Сергій Рижков на своїй сторінці в Facebook.

Олег Валентинович Модзелевський народився в 1954 році. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені В. К. Карпенка-Карого. В 1995 році отримав спеціальність кінооператора в майстерні В. А. Черняховського.

З 2007 року працював в Театрі сатири при центрі творчих ініціатив Києва. Знявся в таких українських фільмах: "Міський пейзаж", "Повернення Мухтара", "Сільський романс", "Биття серця", "Порох і Дріб", "Я подарую тобі світанок".

Помер відомий український актор театру і кіно: вбив коронавірус

Актор театру і кіно Олег Модзелевський (Фото: facebook.com/sergey.ryzhkov)

Всі ролі Модзелевського були специфічні – він грав ченців, священників та інших церковних служителів. На його рахунку багато ролей в театрі, також він займався операторською роботою, захоплювався живописом і фотографією.

"З сумом знав, що КОВІД забрав життя актора і режисера, парафіян Свято-Троїцького Іонинського монастиря раба Божого Олега Модзелевського", - повідомив фотограф Сергій Рижков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на 56-му році життя помер відомий український журналіст та медіаексперт Сергій Черненко.

А також розповідали про те, що помер британський актор, який прославився першою роллю Дарта Вейдера з "Зоряних воєн".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Персони преступленияактер

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся