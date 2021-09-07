Помер Борис Краснов: деталі смерті знаменитого уродженця Києва

У ніч на 7 вересня 2021 року помер відомий продюсер і художник постановник Борис Краснов. Він переніс два інсульти та перехворів на коронавірусну інфекцією.

Борис Краснов народився та виріс в Україні

Борис Аркадійович Краснов (прізвище при народженні - Ройтер) народився в Києві 22 січня 1961 року. Його батько був начальником в підприємстві "Електронмаш", а мама - художницею і модельєром. Дід загинув в Бабиному Яру під час окупації Києва.

Освіту Борис Краснов отримав в Києві. Спочатку він закінчив школу №80, потім - Київський Державний Художній інститут. Працювати почав ще студентом, в Київському театрі пантоміми. Після успіху першого спектаклю "Ромео і Джульєтта" спочатку взяв псевдонім, а потім змінив прізвище офіційно.

У 1980-х роках працював у різних київських театрах як художник-постановник, головний художник і художник по костюмах. У 1987 році отримав Державну премію України імені Т.Г. Шевченко за оформлення вистави "Так переможемо".

В кінці 1980-х поїхав на стажування в Москву і став головним художником в "Ленкомі" під керівництвом Олександра Абдулова. У 1992 році в Росії створив власну компанію "Краснов дизайн".

З 2000 року - художник-постановник Державного Кремлівського палацу.

У 2011 році у Бориса Краснова почалися проблеми спочатку до закону, а потім зі здоров'ям. Він був затриманий за підозрою у вимаганні та спробі рейдерського захоплення фірми, яка спеціалізувалася по організації виставок. У вересні у нього стався перший інсульт. Його звільнили під заставу і перевезли в один з госпіталів у Швейцарії, де зробили складну операцію на головному мозку.

Кілька років Краснов відновлювався, а кримінальну справу проти нього було закрито через відсутність складу злочину. У 2015 році він повернувся до своєї діяльності, попри на фізичні обмеження після перенесеної хвороби.

У серпні 2021 роки після перенесеного коронавірусу у Краснова стався другий інсульт. Після удару у художника відмовила повністю правий бік тіла, а лікарі діагностували 85% ураження головного мозку. Краснова перевезли в хоспіс, і медики повідомили, що шансів на одужання практично немає. Останні дні художник провів в комі.

Чим був відомий Борис Краснов

За свою творчу кар'єру Краснов здійснив понад 3500 проєктів - концерти, програми на ТБ, конкурси, фестивалі, урочисті церемонії.

Він працював практично з усіма зірками шоу-бізнесу: Людмилою Гурченко, Аллою Пугачовою, Валерієм Леонтьєвим, Філіпом Кіркоровим, Лаймою Вайкуле, Ларисою Доліної, Іриною Аллегрової, Валерієм Меладзе, Олександром Розенбаумом і іншими.

Із закордонних зірок: Елтон Джон, Ерос Рамазотті, Сара Брайтман, Кріс Норман, Аль Бано (Al Bano), групи Gipsy Kings і Deep Purple, Modern Talking, Abba та інші.

На його рахунку багато нагород і премій. Найпершу він отримав в Україні, всі інші - в Росії та на міжнародних виставках.

Фото: instagram.com/tot_samiy_krasnov