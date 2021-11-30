Помер 24-річний український екс-чемпіон з веслування: "згорів" за два тижні після діагнозу коронавірус

Борислав - уродженець міста Южне, вихованець Южненського ФСК"Хімік".

"На чемпіонатах Європи та світу серед молоді та юніорів він завоював 10 медалей (3-1-6), обігнавши в цих вікових категоріях навіть свого титулованого земляка Юрія Чебана", - повідомляють у Федерації.

У 2016-му юному спортсмену довелося призупинити виступи на міжнародному рівні. Йому діагностували системний червоний вовчак.

Відтоді Борислав періодично виступав на чемпіонатах України і став працювати тренером - спочатку у ФСК "Хімік", з 2019-го - у южненській ДЮСШ.

7 вересня Бориславу Бизу виповнилося 24 роки.

Фото: Борислав Бизу (перший на знімку, ukraine-canoe.org)

Лікарі боролися до останнього, люди допомагали грошима

Зазначимо, що ще 15 листопада спортсмену збирали на лікування люди, діток яких він тренував.

А 17-го листопада було оголошено, що Борислав потребує донорської крові, яку можна було здати в обласній лікарні на Заболотного, 26/32.

Прощання з Бориславом Бизу відбудеться в середу, 1 грудня, об 11:00 в Южному на вул. Шевченка, 4.

Всі, хто хоче допомогти родині спортсмена, можуть зробити це на карти мами Борислава Тетяни: