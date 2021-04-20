Під Уманню в жахливій ДТП загинув батько сімох дітей: з'ясувалися деталі трагедії

Під Уманню сталася страшна ДТП з трьома загиблими - 46-річним водієм і пасажирами 44 і 34 років. Як з'ясувалося, в однієї з жертв аварії 17 квітня залишилося семеро дітей.

Про це 20 квітня передає видання " Про все ".

Усі загиблі проживали в селі Шукайвода Черкаської області. Місцеві відгукуються про них позитивно.

"Всі троє хлопців місцеві. Той, який багатодітний, жив недалеко від мене. Хороші були хлопці. Того вечора в дружини одного із загиблих ніби як був день народження. Вони разом святкували. Момент аварії побачив з камери спостереження мій односелець Саша. Живе якраз поряд з тим місцем. Він першим і вискочив та почав рятувати", - розповів житель села.

У поліції кажуть, що причиною трагедії стала втрата керованості автомобіля "ВАЗ-2106", в якому їхали чоловіки. Тоді машина на повороті вилетіла з дороги та скотилася у ставок.

"Люди загинули на місці. Чи були постраждалі в стані алкогольного сп'яніння, з'ясовують експерти", - прокоментувала аварію прес-секретарка Уманського райвідділу поліції Наталія Мельник.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення ПРАВИЛ дорожнього руху.

"Глибина ставу приблизно 3 метри. Але саме в тому місці дрібно. Максимум півтора метра. Коли очевидці кинулися діставати, люди в машині вже були мертві", - розповів староста села Володимир Музиченко.

За його словами, свідки аварії спочатку витягли тільки двох чоловіків з авто, а третій загиблий деякий час ще залишався в машині.

"Витягнули двох. Навіть не підозрювали, що в салоні може бути хтось третій. Брат, коли приїхав, то з розбігу кинувся у воду. Почав шукати, бо підозрював, що там його родич лишився. Один із загиблих був багатодітним батьком. В нього семеро дітей. Старший син зараз служить в армії. Інші діти живуть з батьками", - каже староста.