В Умани российская ракета убила всю семью ветерана АТО: "они так и не проснулись"

По ее словам, в многоэтажке, которая попала под вражеский ракетный обстрел, жила мама пана Романа - ее квартира была на втором этаже. А сам ветеран с дочерью и женой приехал в этот дома накануне российской атаки.

"Рома с семьей приехали к ней накануне трагедии, заночевали и должны были ехать в село, чтобы сажать картошку. Однако они так и не проснулись", - говорит женщина.

Торчинская была знакома с семьей погибших, а пана Романа называет очень добрым, искренним и жизнерадостным.

Ветеран АТО Роман с семьей погибли в результате удара российской ракеты по жилой многоэтажке в Умани 28 апреля (фото: facebook.com / Наталія Торчинська)

"Мы не дружили, но часто виделись в городе. Знаю, что Роман был участником АТО. Во время несения службы он получил ранения, однако после этого помогал своим побратимам - постоянно завозил им гуманитарную помощь", - рассказывает она.

Она добавила, что у Тройчука остался старший брат, а его отец погиб давно.

В своем Facebook женщина опубликована номер банковской карточки брата пана Романа для желающих оказать материальную помощь: 5457 0822 7478 1348.

Фото: скриншот facebook.com / Наталія Торчинська

Жертвы ракетного удара РФ по жилому дому в Умани

Напомним, тогда из-за ракетного удара российских оккупантов по высотке в Умани погибли 23 человека - 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. Среди жертв - шесть детей.

Имена и фото погибших в Умани детей публиковали в Facebook-группе "Їх УБИЛА росія". Это:

8-летняя Уляна Тройчук (2014 г.р.), которая погибла с папой Романом, его женой Антониной и бабушкой,

11-летняя София Дмитриевна Шульга (2011 г.р.), ученица 6 класса Уманской гимназии №5,

и ее брат 17-летний Кирилл Анатольевич Писарев (2005 г.р.), ученик 11 класса Уманского лицея №1,

1,5-летний Иван Одайский, который погиб с мамой 28-летней Аленой Одайской,

16-летний Алексей Лысак,

и его 10-летняя сестренка Алина Барченко, которые погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.

Погибшие в результате российского ракетного удара 28 апреля по многоэтажке в Умани дети (фото: facebook.com/russiakills.in.ua)