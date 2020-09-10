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Підлітки-хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана в Умані: з'явилося відео

Автор: Людмила Жукова

В Умані підлітки-хасиди знесли огорожі біля відомої могили

Підлітки-хасиди зруйнували паркан біля могили Рабі Нахмана в Умані. Огорожу встановили, щоб дотримуватися соціальної дистанціі і зменшити поширення COVID-19.

Підлітки, брацлавські хасиди, розхитали і спробували знести захисні огородження. Паркан поставили біля могили Рабі Нахмана в Умані, щоб обмежити стовпотворіння людей. Про це повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky News.

З підлітками у фонді Рабі Нахмана обіцяють поговорити і відзначають, що брацлавський рух поважає закони України.

В Об'єднаній єврейській громаді України повідомили, що фонд Рабі Нахмана є єдиною офіційною стороною в нашій країні, яка представляє інтереси брацлавських хасидів.

В Умані хасиди зруйнували карантинні огорожі

Зазначимо, щорічно в Умань приїжджають від 30-50 тисяч хасидів із різних країн. Однак, в цьому році Кабмін і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонили паломникам-хасидам відвідувати Умань. Причиною тому став коронавірус.

Нагадаємо, Арсен Аваков заявляв, що в цьому році на святкування Рош ха-Шана Умань відвідають близько 3 тисяч паломників.

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