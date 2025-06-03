Перхоть у собак и кошек: когда это нормально, а когда - признак болезни

Когда перхоть - это норма

По словам специалиста, перхоть не всегда свидетельствует о заболевании. Часто ее появление связано с физиологическими факторами:

сухой воздух в помещении, особенно во время отопительного сезона

несбалансированное питание - нехватка омега-3, витаминов A и E

слишком частое или редкое купание, особенно с агрессивными шампунями

сезонная линька - в этот период перхоть может появляться временно

В таких случаях достаточно нормализовать уход: увлажнить воздух в комнате, пересмотреть рацион, подобрать мягкий шампунь.

Когда перхоть - тревожный симптом

Впрочем, есть ряд состояний, когда перхоть может быть признаком более серьезной проблемы:

аллергии - на корм, бытовую химию или укусы блох

паразиты, в частности клещи или блохи

грибковые инфекции, такие как дерматофития (лишай)

себорея или гормональные нарушения (например, гипотиреоз, синдром Кушинга)

Особенно стоит обратиться к ветеринару, если перхоть сопровождается зудом, неприятным запахом, покраснением кожи, залысинами или изменением поведения животного.

Перхоть у кошек и собак сигнализирует, что кожа начинает защищаться и ускоряет процесс ороговения, говорит специалист.

"Также перхоть или чешуйки могут свидетельствовать об инфекции или паразитах. У золотистых ретриверов есть такая патология, как ихтиоз, которая тоже сопровождается появлением больших чешуек. К сожалению, она не излечима и требует пожизненного лечения", - объясняет Галина.

Если перхоть появилась не внезапно и не сопровождается другими симптомами, это, вероятно, реакция на внешние факторы. Но регулярное или чрезмерное шелушение - это повод для диагностики, ведь за ним может скрываться как простая аллергия, так и серьезное хроническое заболевание.