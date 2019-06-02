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З посмішкою на обличчі: Кейт Міддлтон шокувала вбивством

STYLERПерсони    02.06.2019 - 08:45
З посмішкою на обличчі: Кейт Міддлтон шокувала вбивством
Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)

Герцогиня викликала суспільний резонанс

Кейт Міддлтон хотіла забезпечити собі місце в королівській родині. І, щоб заслужити прихильність, вона якось поїхала на полювання на оленів з принцом Чарльзом у Шотландії.

Наголошується, що по поверненню додому у пресі з'явились фотографії Кейт, що позує поруч з убитим нею оленем, що викликало справжній ажіотаж серед захисників прав тварин.

Не секрет, що члени монаршої сім'ї люблять полювати на диких тварин, вважаючи цю "розвагу" спортивним заняттям. У них навіть існує щорічна традиція - зустрічатися, щоб полювати на оленів. Але участь Кейт Міддлтон у діяльності такого роду викликала різку критику громадськості, особливо після того, як її звинуватили у підхалимстві перед майбутніми родичами.

З посмішкою на обличчі: Кейт Міддлтон шокувала вбивствомКейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Що ще гірше, інсайдери стверджують, що Кейт, схоже, насолоджувалася процесом і не вагаючись вистрілила в нещасну тварину.

У повідомленні зазначається:"Це огидно, що вона займається кривавими видами спорту. Кейт, очевидно, намагається порадувати своєю поведінкою королівську сім'ю, проте її вчинок не принесе особисто їй ніякої користі".

Нагадаємо, що герцоги Кембриджські планують у новому навчальному році відвести 4-річну доньку Шарлотту до школи. Дівчинці обрали одне з кращих навчальних закладів, про що говорить сама вартість навчання.

Раніше Кейт Міддлтон порушила протокол з Єлизаветою II. Інцидент стався під час заходу Chelsea Flower Show, де зібралася сім'я.

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