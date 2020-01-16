Вулиці Києва знову залило окропом: страждають сотні людей

Київ накрила хвиля проривів тепломереж та вулиці столиці почало заливати окропом у різних районах міста. Жителі столиці не встигли відійти від шоку після трагедії на Либідській біля ТРЦ Ocean Plaza, як труби почало проривати і в інших районах Києва.

У середу, 15 січня, черговий прорив теплотраси стався в мікрорайоні Виноградар, по проспекту Правди, 68. Як пишуть місцеві жителі, це місце є зачарованим, так як там трубу прориває досить регулярно, з 1982 року.

Фото: Facebook/Ігор Григор'єв

В результаті аварії вулиці поблизу були знову залиті гарячою водою, а мешканці навколишніх будинків залишилися без опалення та водопостачання.

"Ні дня без прориву! В цей раз в окропі "викупався" Виноградар, сотні мешканців сидять без тепла. Це такий післяноворічний челендж чи що?" – пишуть місцеві жителі.

Правди, 68-Б, це зачароване місце – тут прориває з 1982 року, з моменту здачі будинку. По 3-6 разів в рік.

Окріп ллється по вулиці по 2-3 години практично без зупинки.

Це Правди. Виходиш на вулицю і як їжачок в тумані. Кілька разів в місяць практикується.

Фото: Facebook/Ігор Григор'єв

Раніше ми повідомляли про те, що прорив тепломереж стався на Солом'янці, біля Повітрофлотського проспекту.