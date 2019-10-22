Коли на вулиці немає чим дихати: Комаровський дав корисні поради

Євген Комаровський розповів, що робити, якщо на вулиці дим і забруднене повітря. Він рекомендує в таких випадках значно скорочувати свій час перебування на вулиці. Про це доктор написав на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський зазначив, що якщо вам все ж треба вийти на вулицю по справах, на роботу, то тоді необхідно уникати фізичних навантажень і намагатися дихати тільки носом. При цьому він рекомендує не робити глибоких вдихів.

Крім того, по можливості він радить закривати волосся головним убором. Також краще в таки дні відкласти заняття спортом на вулиці і скасувати ранкові пробіжки.

Якщо ви ходили по вулиці, то краще всього прийшовши додому, відразу ж переодягнутися і прийняти душ. В приміщенні необхідно закрити всі вікна і двері. А щоб надходило чисте повітря краще включати кондиціонер за умови, що в ньому змінювався фільтр.

Комаровський розповів про перебування в забрудненому повітрі (фото: pixabay.com)

Якщо в будинку є очищувач повітря, то його бажано включити. Якщо у регіоні, де ви проживаєте, дим за вікном з'являється регулярно, то очищувач повітря треба купити обов'язково.

Також лікар радить не втрачати почуття міри і перевіряти, де легше дихати, в будинку або на вулиці. І якщо на вулиці легше, то треба провітрювати приміщення і йти гуляти.

В домі необхідно підтримувати нормальну вологість повітря, яка становить 40-70%. Важливо пам'ятати, що якщо повітря сухе, то ви будете постійно вдихати пил. При нормальній вологості пилові частки будуть осідати на підлогу.

Комаровський розповів про перебування в забрудненому повітрі (фото: pixabay.com)

Щоб підтримувати вологість можна включити зволожувач або помити підлогу. Також можна ще відкрити закритий акваріум, розвісити вологі рушники і т. д.

Для нормальної функціональності організму потрібно випивати велику кількість води і регулярно закопувати ніс сольовими розчинами. Можна розвести 1 чайну ложку солі на 1 літр кип'яченої води і цим розчином капати ніс, протирати очі, полоскати рот.

При важкому повітрі не варто в будинку ще смажити рибу, пилососити або палити. Якщо у вас або дитини є хронічні хвороби легенів, то краще порадитися з лікарем щодо додаткового прийому ліків.

Не намагайтеся самостійно лікувати кашель, чхання або кон'юнктивіт. Щоб убезпечити себе від диму і забрудненого повітря можна надіти змочену водою маску.