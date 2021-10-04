На вулиці Львова чоловік вирішив поприставати до жінок, але його жортско провчили (відео)

У Львові провчили неадекватного чоловіка, який на вулиці чіплявся до жінок з непристойними пропозиціями.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Zahid WTF.
Відзначається, що чоловік прямо на вулиці дозволяв чіпати незнайомих жінок. Йому зробили зауваження, але він не реагував, тоді люди проявили більш жорсткі методи виховання.
"Мужик ходив і чіпав всіх перехожих жінок. Зробили зауваження - почав проявляти агресію. Загасили газом!"- написав автор відео.
У ролику показано, як чоловік підходить до дівчат і намагається помацати їх за інтимне місце. В цей час до нього підбіг хлопець і жорстко запитав, навіщо він це робить. Потім молодий чоловік забризкав газом "збоченця".
Як ми раніше писали, в Києві в школу зайшов педофіл і познущався над дитиною.
Також повідомлялося, що в кінці серпня у дитячій поліклініці Києва на маленьку дівчинку напав педофіл, який замкнувся з нею в кабінці вбиральні, змусив частково роздягнутися і знімав все це на камеру мобільного телефону.