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На вулиці Львова чоловік вирішив поприставати до жінок, але його жортско провчили (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Львові провчили неадекватного чоловіка, який на вулиці чіплявся до жінок з непристойними пропозиціями.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Zahid WTF.

Відзначається, що чоловік прямо на вулиці дозволяв чіпати незнайомих жінок. Йому зробили зауваження, але він не реагував, тоді люди проявили більш жорсткі методи виховання.

"Мужик ходив і чіпав всіх перехожих жінок. Зробили зауваження - почав проявляти агресію. Загасили газом!"- написав автор відео.

У ролику показано, як чоловік підходить до дівчат і намагається помацати їх за інтимне місце. В цей час до нього підбіг хлопець і жорстко запитав, навіщо він це робить. Потім молодий чоловік забризкав газом "збоченця".

Як ми раніше писали, в Києві в школу зайшов педофіл і познущався над дитиною.

Також повідомлялося, що в кінці серпня у дитячій поліклініці Києва на маленьку дівчинку напав педофіл, який замкнувся з нею в кабінці вбиральні, змусив частково роздягнутися і знімав все це на камеру мобільного телефону.

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Львів