На вулиці Львова чоловік вирішив поприставати до жінок, але його жортско провчили (відео)

У Львові провчили неадекватного чоловіка, який на вулиці чіплявся до жінок з непристойними пропозиціями.

У ролику показано, як чоловік підходить до дівчат і намагається помацати їх за інтимне місце. В цей час до нього підбіг хлопець і жорстко запитав, навіщо він це робить. Потім молодий чоловік забризкав газом "збоченця".

Відзначається, що чоловік прямо на вулиці дозволяв чіпати незнайомих жінок. Йому зробили зауваження, але він не реагував, тоді люди проявили більш жорсткі методи виховання.

Як ми раніше писали, в Києві в школу зайшов педофіл і познущався над дитиною.

Також повідомлялося, що в кінці серпня у дитячій поліклініці Києва на маленьку дівчинку напав педофіл, який замкнувся з нею в кабінці вбиральні, змусив частково роздягнутися і знімав все це на камеру мобільного телефону.