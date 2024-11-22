Укутала младенца своим шарфом, чтобы спасти: история жительницы Мариуполя в спецпроекте музея "Голоса Мирных"

История Анны – одна из тысяч, которые собрал Музей. Больше историй по ссылке.

Анна была руководителем центра социальной помощи в Мариуполе, который приютил людей во время войны. Почти месяц она помогала мариупольцам выживать в ужасающих условиях, под обстрелами в подвале. На ее глазах произошло одно из самых ужасных преступлений РФ – разрушение роддома.

"То, что мы увидели, было как картина из апокалипсиса. Роддом просто складывался. Все было разрушено: свергнутые деревья, огромная воронка размером с девятиэтажный дом. Полицейские и врачи спасали женщин и детей. На моих руках был малыш, родившийся 2 часа назад. На улице холод, а он в тонкой пеленке. Я укутала младенца своим шарфом, чтобы спасти", - вспоминает женщина

Жизнь в подвале становилась все более невыносимой из-за постоянных обстрелов и нехватки пищи. Люди начали уезжать. В приюте уже никого не осталось, так что 26 марта уехала и сама Анна.

"Когда мы попали в Мангуш, было странно видеть свет, интернет и хлеб. Я вспомнила, как сидели в подвале и у нас было только печенье, которое мы отдавали детям и пожилым людям", - говорит она.

Анна решила не уезжать в Европу, а остаться в Украине. Сейчас она проживает в Одессе и работает в хабе "Я - Мариуполь", помогая другим.

История Анны по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине, является самым большим архивом в мире и источником правды о войне. Музей уже насчитывает более 120 тысяч историй. Рассказать свою историю можно на портале музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 00.