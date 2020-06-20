Укуси павуків: Комаровський розповів, як захиститися від комах

Євген Комаровський розповів, як убезпечити себе від загрози павукоподібних в розпал літа, а також дав рекомендації по профілактиці. Відповідне відео лікар опублікував на YouTube-каналі.

"Друзі, поговоримо сьогодні про профілактику укусів павукоподібних. Всі вони, в принципі, не харчуються людьми. Тобто ніякий павук, ніякий каракурт, ніякий тарантул і навіть скорпіон не збираються вами харчуватися. Ви будете вкушені тільки тоді, коли цьому паукообразному завдасте якусь неприємність. Яка головна неприємність? Ви на нього сядете, ви його притиснете, ви на нього наступите. Тому найголовніше, бути пильним, пам'ятати про те, що коли ви бачите павутину - не варто пхати туди руки, там живуть павуки", - розповів лікар.

Також Євген Комаровський додав, що потрібно робити, якщо ви побачили павука на вашому одязі. Найголовніше, у разі виявлення павука або будь-якого іншого павукообразного, ні в якому разі не давіть його - просто струсіть. Якщо ж ви надягаєте на природі одяг, обов'язково перевірте його на наявність комах.

"Найважливішою умовою профілактики є використання репелентів. Практично всі аерозолі та мазі на основі ДЕТА захищають від атак павукоподібних. А там, де багато павуків, обов'язково використовуйте антимоскітні сітки. І останнє на що хотів би звернути увагу, особливо з урахуванням спекотного літа: чим тепліше на вулиці, тим активніші павукоподібні. Будьте пильні і павуки минують вас стороною", - поділився Комаровський.

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