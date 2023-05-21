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Укус комара, грудное вскармливание и вакцина. Мифы о вирусных гепатитах, о которых пора забыть

Мифы о гепатитах, в которые не стоит верить (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Вирусные гепатиты являются достаточно распространенными болезнями в Украине, поэтому необходимо повышать осведомленность населения о путях заражения и возможности лечения или профилактики.

Врач-инфекционист Анастасия Лишневская рассказала для читателей Styler, какие мифы о вирусных гепатитах давно пора забыть.

Вирусные гепатиты передаются через укус комара, если насекомое кусало больного человека

Этот миф касается вирусных гепатитов B, С и D, однако на самом деле они не передаются насекомыми. Именно эти типы заболевания передаются через кровь, половой контакт, от матери к ребенку и использование нестерильных документов, например.

Однако не следует забывать, что злоупотребление алкоголем, токсины, некоторые лекарства и определенные заболевания могут также вызвать гепатит. Однако чаще гепатит вызван именно вирусом.

Так же вирусные гепатиты B, С и D не передаются в быту. Для этого необходим прямой контакт с кровью больного и здорового человека с раненой кожей.

Если мать инфицирована вирусным гепатитом, ребенку точно передаст вирус

Врач объясняет, что вероятность передачи вируса гепатита C от матери к ребенку равна только шести процентам. Хронические вирусные гепатиты B и C можно лечить специальными противовирусными препаратами. Поэтому, если вовремя выявить и лечить заболевание, ребенка оно может обойти.

Вероятность передачи гепатита от матери к ребенку достаточно низкая (фото: Freepik)

Если женщина беременна или кормит грудью, нельзя делать вакцину

Такое иногда можно услышать, если речь идет о вирусном гепатите B. Но вакцина против вирусного гепатита B имеет только один антиген, поэтому безопасна для беременной и кормящей грудью, а также для плода и ребенка.

Если у человека есть иммунодефицит, вакцину делать нельзя

При пониженном иммунитете человеку нужно делать вакцину, чтобы выработались защитные антитела и клетки памяти для борьбы с потенциальным возбудителем вируса. Тогда в случае контакта иммунная система скорее сможет дать отпор.

Ранее мы подробно рассказывали о путях заражения и методах лечения вирусных гепатитов.

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