Укрзалізницю зганьбили за російську попсу в поїздах: "а потім ви дивуєтеся"

Укрзалізниця знову опинилася в центрі скандалу. Цього разу стало відомо, що в поїздах грає російська поп-музика.

Про це розповів на Facebook Іван Сорочан.

Чоловік запитав, чи можна дати інструкцію провідникам не включати російську "попсу" в поїздах.

"А чи можна який-небудь наказ або службову інструкцію провідникам з рекомендацією не включати на внутрішньовагонному радіо Російське радіо і російську попсу? А то в вагонах грають Тату і Ласковый май", - написав він.

За словами Сорочана, такі дії ведуть до наслідків.

"А потім ви дивуєтеся, чому вам пасажири вікна б'ють, і об фіранки жирні руки витирають і ось це все. А це дійсно прямий наслідок такого радіо", - вважає Іван.

Відповідь Укрзалізниці

У коментарях відповідь Укрзалізниці не змусила себе довго чекати.

"Нам дуже шкода, що ви зіткнулися з таким обслуговуванням в нашому поїзді, щиро вибачаємося за поведінку наших працівників. Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення деталі вашої поїздки для подальшого розгляду питання", - написали в УЗ.