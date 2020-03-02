Укрзалізниця піднесла українцям шокуючий сюрприз

Укрзалізниця приготувала українцям неприємний сюрприз. Підприємство підвищує вартість своїх послуг. Цей процес відбувається поетапно, кожен місяць ціни на квитки будуть підвищувати на 2%. До кінця року вартість проїзного квитка збільшиться на 22%. Про це повідомляють у прес-службі відомства.

В Укрзалізниці зазначили, що подорожчання не торкнеться тільки 1-го класу поїзда Інтерсіті+.

Причиною зростання тарифів на пасажирські перевезення є необхідність збільшення доходів державної залізничної компанії. В цілому дохід Укрзалізниці планують збільшити на 13% в 2020 році, у тому числі дохід від пасажирських перевезень — на 8%.

Зазначимо, що вже з 1 березня пасажири можуть відчути на собі подорожчання вартості послуг.

Як раніше ми писали, Укрзалізниця в рамках експерименту скасувала бланки замовлень. Тепер українцям буде простіше купувати квитки на 8 поїздів. Даний експеримент буде тривати лише один місяць.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні. У той же час компанія не змогла підвищити ціни на квитки в 2019 році.