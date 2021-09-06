З'явилося відео з новими електропоїздами УЗ: чудові поїзди і вагончики

Укрзалізниця презентувала оновлений рухомий склад в рамках виставки, яка відкрилася на Центральному залізничному вокзалі в Києві на першій платформі станції. На ній показали сучасні зразки електропоїздів, дизель-поїздів і пасажирських вагонів.

Зараз з'явилося відео нових поїздів, його опублікували на YouTube-каналі "Залізничні магістралі".

На виставці в Києві були представлені:

електропоїзд FLIRT від компанії Stadler (Швейцарія);

оновлений приміський електропоїзд від Київського електровагоноремонтного заводу;

дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу;

перші купейні вагони з партії замовлених у 2021 році від Крюківського вагонобудівного заводу;

капітально відреставровані пасажирські вагони-трансформери (власні виробничі потужності Укрзалізниці);

оновлений плацкартний вагон від Укрзалізниці та НПП "Рост" (Україна).

Зараз все це показали на відео і розповіли про переваги даних складів.

У коментарях українці написали, що буде дуже шкода, якщо таку красу знищать самі пасажири.