З'явилося відео з новими електропоїздами УЗ: чудові поїзди і вагончики
Зараз з'явилося відео нових поїздів, його опублікували на YouTube-каналі "Залізничні магістралі".
На виставці в Києві були представлені:
- електропоїзд FLIRT від компанії Stadler (Швейцарія);
- оновлений приміський електропоїзд від Київського електровагоноремонтного заводу;
- дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу;
- перші купейні вагони з партії замовлених у 2021 році від Крюківського вагонобудівного заводу;
- капітально відреставровані пасажирські вагони-трансформери (власні виробничі потужності Укрзалізниці);
- оновлений плацкартний вагон від Укрзалізниці та НПП "Рост" (Україна).
Зараз все це показали на відео і розповіли про переваги даних складів.
У коментарях українці написали, що буде дуже шкода, якщо таку красу знищать самі пасажири.
- Цікаве відео, але все залежить від наших людей. Цю всю красу можуть за півроку-рік знищити.
- Чудові потяги та вагончики, залишилось придумати що робити з вандалізмом, а то шкода такої техніки.
- Дуже чудово! Але це як завжди радянська показуха. Насправді все залишиться як і було. Женіть Лещенків, котрі тільки грабували. Керівники потрібні бути професіоналами, а не аналами!
- Сподіваюся, що ми коли в таких поїдемо.