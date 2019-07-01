Укрзалізниця знову оскандалилася: пасажири показали "пакет зі щастям"

Колаж (РБК-Україна)

У поїзді Москва-Миколаїв пасажирам видали мокру постіль

В поїзді Укрзалізниці, який слідував за маршрутом Москва-Миколаїв, пасажирів чекав неприємний сюрприз. Люди купили постільну білизну, але вона виявилася мокрою. Комплект коштує 50 гривень. Про інцидент на своїй Facebook-сторінці написала Тетяна Кулішова.

Жінка обурилася тим, як на таке простирадло можна покласти дитину.

"Мандруємо Україною, а точніше Укрзалізниця. Потяг Москва -Миколаїв (їду від Черкас до Херсону)Нічого нового Постільна білизна мокра, в прямому сенсі слова. Пакувальники з Миколаєва на пакеті з цим "щастям" побажали нам "Щасливої дороги". Такий комплект щастя коштує 50 грн., ніби і не великі гроші, але ж, хочеться людяності. Я вже не буду писати про те, скільки те нещасне простирадло об'їздило по країні...Як на "це" покласти спати дитину?!

м. Миколаїв, Привокзальна площа 14, ПКВЧД-13, так і хочеться зробити "дракаріс", шоб висушить оту постіль!" - повідомила Кулішова.

Скріншот поста (Тетяна Кулішова/Facebook)

Тетяна опублікувала фотографії мокроъ постільної білизни, яку їй видав провідник.

Фото: Постільна білизна в поїзді Москва-Миколаїв (Тетяна Кулішова/Facebook)

Користувачі мережі в коментарях поскаржилися, що таке відбувається вже не в перший раз.

Скріншот коментарів (Тетяна Кулішова/Facebook)

Як раніше ми писали, у пасажирів поїзда №720 "Київ-Харків" провідник і начальник поїзда зажадали гроші за те, щоб провезти коробку.

До речі, пасажири розповіли про абсолютно п'яних провідниках в поїзді Ворохта-Кременчук.