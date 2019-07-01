ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Укрзалізниця знову оскандалилася: пасажири показали "пакет зі щастям"

STYLERЖиття    01.07.2019 - 15:24
Укрзалізниця знову оскандалилася: пасажири показали "пакет зі щастям"
Колаж (РБК-Україна)

У поїзді Москва-Миколаїв пасажирам видали мокру постіль

В поїзді Укрзалізниці, який слідував за маршрутом Москва-Миколаїв, пасажирів чекав неприємний сюрприз. Люди купили постільну білизну, але вона виявилася мокрою. Комплект коштує 50 гривень. Про інцидент на своїй Facebook-сторінці написала Тетяна Кулішова.

Жінка обурилася тим, як на таке простирадло можна покласти дитину.

"Мандруємо Україною, а точніше Укрзалізниця. Потяг Москва -Миколаїв (їду від Черкас до Херсону)Нічого нового Постільна білизна мокра, в прямому сенсі слова. Пакувальники з Миколаєва на пакеті з цим "щастям" побажали нам "Щасливої дороги". Такий комплект щастя коштує 50 грн., ніби і не великі гроші, але ж, хочеться людяності. Я вже не буду писати про те, скільки те нещасне простирадло об'їздило по країні...Як на "це" покласти спати дитину?!
м. Миколаїв, Привокзальна площа 14, ПКВЧД-13, так і хочеться зробити "дракаріс", шоб висушить оту постіль!" - повідомила Кулішова.

Укрзалізниця знову оскандалилася: пасажири показали &quot;пакет зі щастям&quot;

Скріншот поста (Тетяна Кулішова/Facebook)

Тетяна опублікувала фотографії мокроъ постільної білизни, яку їй видав провідник.

Укрзалізниця знову оскандалилася: пасажири показали &quot;пакет зі щастям&quot;

Укрзалізниця знову оскандалилася: пасажири показали &quot;пакет зі щастям&quot;

Фото: Постільна білизна в поїзді Москва-Миколаїв (Тетяна Кулішова/Facebook)

Користувачі мережі в коментарях поскаржилися, що таке відбувається вже не в перший раз.

Укрзалізниця знову оскандалилася: пасажири показали &quot;пакет зі щастям&quot;Скріншот коментарів (Тетяна Кулішова/Facebook)

Як раніше ми писали, у пасажирів поїзда №720 "Київ-Харків" провідник і начальник поїзда зажадали гроші за те, щоб провезти коробку.

До речі, пасажири розповіли про абсолютно п'яних провідниках в поїзді Ворохта-Кременчук.

Укрзалізниця порадувала українців нововведенням: всі подробиці УЗ збільшила терміни попереднього продажу квитків
Новини України Укрзалізниця
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся