Укрзалізниця знову осоромилася: всі подробиці інциденту

Укрзалізниця знову потрапила в неприємну ситуацію через інцидент з поїздом Львів-Москва, який був атакований хуліганами. За інформацією пасажирів, інцидент стався в неділю, 8 березня.

Невідомі хулігани закидали поїзд Львів-Москва камінням і розбили вікно. На щастя, камінь, який розбив скло і влетів на одну з верхніх полиць, нікого не зачепив.

А ось як повідомляють у Telegram-каналі PavlovskyNEWS, в Укрзалізниці про інцидент нічого не знають. У прес-службі повідомили, що їм нічого не відомо про хуліганів, які закидали камінням пасажирський поїзд.

"У прес-службі Укрзалізниці на момент дзвінка нашого журналіста не знали про ситуацію. Звертаємося до керівництва залізниці з проханням зробити роботу свого департаменту більш оперативною", - йдеться в повідомленні.

Поїзд Львів-Москва закидали камінням

Варто відзначити, що на офіційній сторінці компанії в соціальній мережі Facebook, інформація про хуліганство так і не з'явилася, однак з'явилося повідомлення про те, що подібний інцидент стався 8 березня з приміським поїздом Львів-Сокаль. Вандали зламали сидіння і розбили вікна і двері у вагоні.

Пізніше співробітники прес-служби відреагували на звернення і повідомили на офіційному сайті Укрзалізниці деталі інциденту з поїздом Львів-Москва.

"Восьмого березня невідомі особи кинули каміння у вікно вагону № 4 поїзда № 74 Львів-Москва. Інцидент стався на перегоні Фастів-Київ регіональної філії "Північно-Західна ЗАЛІЗНИЦЯ" під час руху поїзда. Внаслідок акту вандалізму розбите вікно. За даним фактом вандалізму залізничники викликали працівників поліції, був складений акт про правопорушення. Збиток оцінюється", - сказано в повідомленні прес-служби.

Як відзначили в компанії, такі випадки трапляються часто, і їх кількість збільшується під час шкільних канікул.