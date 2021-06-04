Укрзалізниця виявила у себе на балансі двох ведмедів: що буде з тваринами

В Укрзалізниці виявили на балансі двох ведмедів. Тварини були закріплені за Запорізькою дитячою залізницею і їм вже кілька років підшукували новий будинок, але безуспішно.

Про це розповів новий голова Укрзалізниці, в. о. голови правління Іван Юрик на своїй сторінці в Facebook.

"В Ігоря Смілянського бджоли, а у нас ведмеді. На щастя, живі та здорові. Колеги перевірили особисто. Точно знав, що в процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді лазні, магазину "Ювілейний" або кафе "Вишенька", але ось ведмедів точно не очікував", - написав Юрик.

Він розповів, що двоє клишоногих якимось дивом опинилися на балансі Запорізької дитячої залізниці. Тепер їх передадуть на реабілітацію та утримання в зоопарк Ouwehand Zoo в Нідерландах.

Там їм гарантують комфортне проживання з басейном і водоспадом, а всі витрати з трансферу та утримання бере на себе зоопарк.

"Чому ж раніше не могли їх віддати я теж задаюсь питанням. Пошук нового будинку для ведмедів тривав кілька років. Але Центри для реабілітації ведмедів відмовлялися їх прийняти через відсутність місць. Зараз ми проходимо всі кола бюрократичного пекла та обробляємо механізми передачі тварин. Кажуть, що вже у вересні наші ведмеді житимуть у закордонному санаторії", - додав в.о. голови Укрзалізниці.