Укрзализныцю разнесли за поезд, напоминающий "конюшню" (фото)

Детали скандала в УЗ

По словам женщины, ее шокировало и то, что в такую жару один из вагонов поезда отапливается.

"Никогда этого не было. Укрзализныця, а что нужно сделать, чтобы наш многострадальный пригородный поезд не напоминал конюшню? Сегодня один вагон отапливается (на улице где-то 30 градусов тепла по Цельсию.) Вагоны не открываются. Окна не открываются. О чистоте я молчу - я не знаю, убирают ли вообще в этих вагонах. Ромодан-Ромны-Бахмач", - написала Алла.

Сидение в поезде УЗ (фото: Facebook/Алла Заможская)

"Такой поезд один. Продолжаю чувствовать себя вторым сортом. Это просто сидение напротив", - подписала пассажирка фото.