Укрзализныця вернула в меню всеми любимую еду: что теперь можно купить

Что еще добавили в меню

В общем, теперь каждый пассажир поезда Hyundai Rotem сможет отведать традиционные хот-доги в WOG Cafe.

"Больше никаких предварительно упакованных продуктов, только горячие колбаски, беленькие булочки и удовольствие в качестве соуса", - говорится в сообщении.

Кроме того, в меню еще добавили вкусный овощной тарт, более известный как "киш-лорен".

Укрзализныця вернула в меню хот-доги (t.me/UkrzalInfo)

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Кроме того Укрзализныця вместе с гуманистическим движением UAnimals разработала вегетарианское меню, не содержащее продуктов животного происхождения.

Стоимость такого ланч-бокса - 150 грн. Заказать его можно непосредственно в поезде или при покупке билетов онлайн через чат-бот Укрзализныци в Viber, Telegram, Apple Messages или Facebook.

Также у пассажиров есть возможность отведать обед "Козацький драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-селянски или плов по-крымскотатарски "Шлях додому". Стоимость ланч-бокса составляет 125 гривен.