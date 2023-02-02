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Укрзализныця вернула в меню всеми любимую еду: что теперь можно купить

Укрзализныця обновила меню (фото: колллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Национальный железнодорожный перевозчик Укрзализныця возвращает всем любимое блюдо в поезда Hyundai Rotem. Теперь во время поездки можно отведать вкусные хот-доги.

Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.

Что еще добавили в меню

В общем, теперь каждый пассажир поезда Hyundai Rotem сможет отведать традиционные хот-доги в WOG Cafe.

"Больше никаких предварительно упакованных продуктов, только горячие колбаски, беленькие булочки и удовольствие в качестве соуса", - говорится в сообщении.

Кроме того, в меню еще добавили вкусный овощной тарт, более известный как "киш-лорен".

Укрзализныця вернула в меню хот-доги (t.me/UkrzalInfo)

Меню в Интерсити +

Кроме того Укрзализныця вместе с гуманистическим движением UAnimals разработала вегетарианское меню, не содержащее продуктов животного происхождения.

Стоимость такого ланч-бокса - 150 грн. Заказать его можно непосредственно в поезде или при покупке билетов онлайн через чат-бот Укрзализныци в Viber, Telegram, Apple Messages или Facebook.

Также у пассажиров есть возможность отведать обед "Козацький драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-селянски или плов по-крымскотатарски "Шлях додому". Стоимость ланч-бокса составляет 125 гривен.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула "легендарные" аксессуары.

Также Укрзализныця анонсировала новое вкусное меню в поездах. В поездах можно будет приобрести вкусные сладости.

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