Укрпочта признала московский кремль своей "собственностью": фото "приказа"

"Ну, если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал", – отметил глава ведомства.

В опубликованном им "приказе" признается "независимость путина В.В. от здравого смысла", а территория московского кремля – территорией АО Укрпочта.

Смелянский предложил открыть в кремле "отделение для предоставления почтовых и психологических услуг с индексом 10300".

Фото: t.me/igorsmelyansky

Вот такие "приказы путина" появились недавно в сети: