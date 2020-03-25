Укрпошта запускає безкоштовну доставку ліків: пощастить не всім

Карантин в Україні через коронавірус продовжили ще на 30 днів, а також поширили дію режиму надзвичайної ситуації на всю країну. В уряді припускають, що нові терміни обмежувальних заходів - до 24 квітня - можуть бути скоректовані.

На період дії карантину національний оператор Укрпошта запускає безкоштовну доставку ліків в регіони України. Правда, з деяких громадян таки будуть брати гроші.

Як уточнили в прес-службі Мінінфраструктури 25 березня, в Києві та обласних центрах, де аптеки більш доступні, діятиме спеціальний тариф 35 гривень.

У всі інші населені пункти ліки привезуть безкоштовно.

За словами глави Мінінфраструктури Владислава Криклія, проект Укрпошти "є важливим внеском у забезпечення безпеки українців і боротьбу із поширенням коронавірусу".

Таке партнерство стало можливим після схвалення відповідної постанови Кабміну про можливості для поштових операторів доставляти ліки в період карантину - щоб мінімізувати скупчення людей в аптеках.

"Операторам поштового зв'язку було дозволено доставляти лікарські засоби. І менш ніж за два дні Укрпошта разом із сервісом Liki24.com вийшли на практичну реалізацію цієї життєво важливої ініціативи. Таким чином ми врегульовуємо питання щодо забезпечення населення, особливо людей похилого віку, лікарськими засобами та супутніми товарами шляхом їх дистанційного продажу безпосередньо споживачам в умовах карантину", - зазначив чиновник.

Як уточнив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, до закінчення карантину з будь-якого поштового відділення, або викликавши кур'єра можна безкоштовно відправити допомога лікарням (ліки, маски, халати, рукавички та інше), і така посилка буде мати значок "для лікарні".

В облцентри посилка повинна бути до 30 кг

В райцентри - до 5 кг

Якщо посилка важче, то її доведеться "розбити" - на кілька менших.

"Ми вже активно працюємо з аптечними мережами, постачальниками, щоб якомога швидше налагодити постачання і зробити це максимально доступним (в ідеалі з безкоштовною доставкою) для людей у важкій ситуації. Список партнерів і, де замовити, ми будемо публікувати, починаючи відзавтра", - написав він у своєму Facebook.

Нагадаємо, що Укрпошта в період карантину працює в звичайному режимі, навіть у тих містах, де закриваються інші установи, однак введені деякі зміни.