Укрпошта почне продавати мерч з кораблем: коли можна буде купити магніти і футболки

Укрпошта з 1 травня запустить новий інтернет-магазин, в якому можна буде купити мерч із зображенням марки "російський військовий корабель". Частина виручених коштів буде передана на потреби ЗСУ.
Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський.
Повідомляється, що новий інтернет-магазин Укрпошти повноцінно почне працювати 1 травня. Посилання на цей магазин буде доступне вранці - на сторінках Ігоря Смілянського в соціальних мережах.
Там будуть виставлені всі марки, доступні до продажу на цей момент і ще +5000 замовлень (30 000 марок). І окремо - марки з минулих тематичних випусків.
Також з'явиться офіційний мерч із зображенням марки: футболки, світшоти, магніти. Всі вони будуть із зображенням марки "російський військовий корабель".
Він нагадав, що Укрпошта не давала згоди на використання зображення марки іншим продавцям. А значить, такий мерч в торгових точках, які не належать до Укрпошти – порушення права інтелектуальної власності Укрпошти й автора картини.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Укрпошті розглядають нові варіанти військових марок - які є варіанти.
А також ми писали про те, що Укрпошта та Ощадбанк заявили про важливі зміни для пенсіонерів.