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Укрпошта почне продавати мерч з кораблем: коли можна буде купити магніти і футболки

Фото: Укрпошта запустить мерч з кораблем (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Укрпошта з 1 травня запустить новий інтернет-магазин, в якому можна буде купити мерч із зображенням марки "російський військовий корабель". Частина виручених коштів буде передана на потреби ЗСУ.

Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський.

Повідомляється, що новий інтернет-магазин Укрпошти повноцінно почне працювати 1 травня. Посилання на цей магазин буде доступне вранці - на сторінках Ігоря Смілянського в соціальних мережах.

Там будуть виставлені всі марки, доступні до продажу на цей момент і ще +5000 замовлень (30 000 марок). І окремо - марки з минулих тематичних випусків.

Також з'явиться офіційний мерч із зображенням марки: футболки, світшоти, магніти. Всі вони будуть із зображенням марки "російський військовий корабель".

"Магніти вже доступні для продажу на Головпоштамті на Майдані, а скоро будуть доступні й по всій країні. Частина з продажу всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ", - повідомив Смілянський.

Він нагадав, що Укрпошта не давала згоди на використання зображення марки іншим продавцям. А значить, такий мерч в торгових точках, які не належать до Укрпошти – порушення права інтелектуальної власності Укрпошти й автора картини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Укрпошті розглядають нові варіанти військових марок - які є варіанти.

А також ми писали про те, що Укрпошта та Ощадбанк заявили про важливі зміни для пенсіонерів.

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Укрпошта