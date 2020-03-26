Як зміцнити імунітет на карантині: відомий ведучий дав поради українцям

Під час карантину в Україні, який у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжили на 30 днів, відомий телеведучий Олег Панюта поділився своїми рекомендаціями, як підтримувати імунітет та гарне самопочуття в умовах самоізоляції.

Ведучий програми "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на каналі "Україна" впевнений, що в домашніх умовах можна з легкістю покращувати своє здоров’я та не вигадувати чогось надзвичайно складного.

"Моя родина зміцнює імунітет дуже просто. Ми намагаємось вживати здорову їжу, для прикладу, обожнюємо квашену капусту, яку з дружиною регулярно шинкуємо та заквашуємо. За сприятливої, гарної погоди, виходимо погрітися на сонечку хоч декілька разів на день. Якщо постійно перебувати в закритих приміщеннях - ми не отримаємо такий необхідний для організму вітамін D", - розповів Панюта.

Він також рекомендує не забувати про спорт і фізичне навантаження. Для нього найкраща зарядка - це попрацювати біля дому, в саду чи на грядках, тим паче, коли зараз з’явився час для того, щоб поєднати потрібне з корисним.

"Дотримуйтесь всіх необхідних правил та заходів безпеки в умовах карантину. Але найважливіше - це позитивний настрій, незважаючи на те, що коїться навколо. Зберігайте спокій, оптимізм та впевненість в тому, що все мине, а ми вийдемо з цієї історії міцнішими і здоровішими", - наголосив тележурналіст.

Раніше Панюта розповів, як відпочити з сім'єю під час карантину в Києві.