В Украину завезли опасные морепродукты, которые могут "убить" печень

Какой продукт опасен

Опасный канцероген кадмий был обнаружен в замороженном миксе морепродуктов производителя Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China, которые транзитом экспортировались из Литовской Республики (отправитель: UAB Plunges kooperatine prekyba, Lithuania) в Украину. Получатель: ТзОВ "ВІЧУНАЙ-Україна", ул. Соломенская, 3, офис 6, г. Киев, 03110.

Ввезенный товар проверяли в лаборатории Литвы и обнаружили в нем опасную концентрацию кадмия. Этот канцероген может влиять на здоровье человека.

Продавать, употреблять в пищу такие продукты категорически нельзя. Если такой продукт будет обнаружен в продаже - нужно сообщить в региональное или центральное управление Госпродпотребслужбы.

В сообщении нужно указать точный адрес заведения, которое продает этот товар и предоставить чеки, если вы его уже купили.

"Согласно части 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", если оператор рынка считает или имеет основания считать, что пищевые продукты, которые он ввез (переслал) на таможенную территорию Украины, произвел, переработал или обращение которых осуществляет, не отвечают требованиям безопасности, он немедленно начинает процедуру извлечения этих пищевых продуктов из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информирует о выявленном несоответствии компетентный орган.

Если такие пищевые продукты могли потенциально попасть к потребителю, оператор рынка информирует потребителей о причинах их изъятия и в случае необходимости отзывает пищевые продукты, если применение других мер недостаточно для достижения приемлемого уровня защиты здоровья потребителей", - сказано в сообщении Госпродпотребслужбы.

Чем опасен кадмий

Пары кадмия, и его соединения с другими веществами очень токсичны. Это связано со способностью вещества связывать серосодержащие ферменты и аминокислоты.

Симптомы острого отравления кадмием - рвота и судороги.

Частое воздействие кадмия на организм даже в небольших дозах может привести к нарушению минерализации костей, которые сопровождаются переломами и деформацией костей.

В больших количествах кадмий в организме может нанести вред печени, способствовать развитию анемии, кардиопатии, гипертонии.