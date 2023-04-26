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В Украину завезли продукт, который может вызвать паралич и конвульсии: что нужно знать

В Украину завезли опасный попкорн (фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова

В Украину завезли опасную кукурузу для приготовления попкорна. Дело в том, что в продукте обнаружено хлорпирифос.

Об опасном товаре из Испании сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Одесской области.

Откуда взялась опасная кукуруза

В Главное управление поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 25 апреля №2023.2025 относительно выявления хлорпирифоса в кукурузе.

Кукуруза из Испании для попкорна экспортировалась от производителя Liven SA, Barcelona.

В Украине получатель товара - ООО "Фоззи Коммерц" в селе Квитневое Броварского района (ул. Гоголевская 1А, 07408).

В ведомстве просят операторов рынка при обнаружении указанного груза сообщить в Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области по телефону (048) 716-13-01.

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Чем еще опасен хлорпирифос

Важно знать, что хлорпирифос применяют в качестве контактного инсектицида широкого спектра действия. В организм вещество может попасть через органы дыхания, кожные покровы.

Симптомы отравления хлорпирифосом через органы дыхания:

  • кровянистые выделения из носа
  • насморк, кашель
  • дискомфорт в груди

А при поступлении в организм человека через кожные покровы наблюдается локализованное потоотделение и самопроизвольное сокращение мышц.

Если препарат попадет в глаза, то это может вызвать боль, кровотечение, лакримацию, помутнение в глазах.

Воздействие хлорпирифоса на здоровье человека зависит от количества вещества, кратности и длительности его действия.

При всех путях воздействия на организм человека другие системные токсические эффекты могут развиваться в течение 12 часов и проявляться бледностью кожаных покровов, потливостью, тошнотой, рвотой, диареей, спазмами брюшной полости, головной болью, головокружением, болью в глазах.

Как влияет хлорпирифос на центральную нервную систему:

  • проявляется некогерентностью,
  • нарушением речи,
  • рефлексов,
  • слабостью,
  • усталостью,
  • сокращением мышц,
  • тремором и параличом конечностей и дыхательных мышц.

В тяжелых случаях может возникать самопроизвольная дефекация или мочеотделение, нарушение психического состояния, аритмия, потеря сознания, конвульсии и кома.

Ранее мы сообщали, что в Украину завезли опасную для здоровья курятину.

А до этого мы писали, что в Украину завезли опасный арахис, вызывающий злокачественные опухоли и отек мозга.

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