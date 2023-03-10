В Украину завезли продукт с опасным вирусом, который вызывает эпидемии

Что известно об опасном продукте

"В устрицах (Crassostrea gigas), которые экспортировали из Франции в Украину, обнаружили норовирус", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что производитель этих устриц Les jardins ostréicoles de tatihou, France, упаковщик: Friulpesca SRL, Italy, получатель товара: ООО "МЕТРО Кэш энд Керри Украина".

Госпродпотребслужба в Николаевской области призывает операторов рынка, осуществляющих обращение данной продукции, изъять ее из магазинов в течение двух рабочих дней. А также информировать об обнаруженном несоответствии Николаевское районное управление по номеру тел: 0 (67) 758 46 82 или по почтовому адресу: nikregion_2018@ukr.net.

Также служба обратилась к потребителям с призывом в случае обнаружения данной продукции сообщать Госпродпотребслужбу в Николаевской области по телефону 0 (67) 758 46 82 или обращаться в территориальные управления.

Чем опасен норовирус

Норовирус (другие названия - вирус Норуолк (Норфолк) - одна из самых распространенных причин желудочно-кишечных инфекций вирусного происхождения. Он отличается высокой заразностью и стойкостью, способен вызвать масштабные эпидемии. К нему восприимчивы все, независимо от возраста и пола.

Также отмечается, что нововирус способен выдерживать сильные перепады температур и не реагирует на множество дезинфицирующих средств.

Иммунитет после этой инфекции не устойчив, сохраняется от полугода до двух лет (обычно 6-8 недель). Впрочем, даже в течение этого периода можно заразиться другим штаммом Норовируса.