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В Украину завезли продукт с опасным вирусом, который вызывает эпидемии

Опасные устрицы экспортировали из Франции (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украину привезли устрицы с опасным вирусом. Продукт экспортировали из Франции для продаж в сети "Метро". Торговых представителей призвали изъять этот товар из магазинов в течение двух дней.

Об этом сообщает Николаевская районная государственная администрация в Facebook.

Что известно об опасном продукте

"В устрицах (Crassostrea gigas), которые экспортировали из Франции в Украину, обнаружили норовирус", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что производитель этих устриц Les jardins ostréicoles de tatihou, France, упаковщик: Friulpesca SRL, Italy, получатель товара: ООО "МЕТРО Кэш энд Керри Украина".

Госпродпотребслужба в Николаевской области призывает операторов рынка, осуществляющих обращение данной продукции, изъять ее из магазинов в течение двух рабочих дней. А также информировать об обнаруженном несоответствии Николаевское районное управление по номеру тел: 0 (67) 758 46 82 или по почтовому адресу: nikregion_2018@ukr.net.

Также служба обратилась к потребителям с призывом в случае обнаружения данной продукции сообщать Госпродпотребслужбу в Николаевской области по телефону 0 (67) 758 46 82 или обращаться в территориальные управления.

Чем опасен норовирус

Норовирус (другие названия - вирус Норуолк (Норфолк) - одна из самых распространенных причин желудочно-кишечных инфекций вирусного происхождения. Он отличается высокой заразностью и стойкостью, способен вызвать масштабные эпидемии. К нему восприимчивы все, независимо от возраста и пола.

Также отмечается, что нововирус способен выдерживать сильные перепады температур и не реагирует на множество дезинфицирующих средств.

Иммунитет после этой инфекции не устойчив, сохраняется от полугода до двух лет (обычно 6-8 недель). Впрочем, даже в течение этого периода можно заразиться другим штаммом Норовируса.

Раньше мы рассказывали о том, что в Украину завезли опасные морепродукты.

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