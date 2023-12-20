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В Украину завезли ядовитый сыр: может вызвать заражение крови и менингит

Фото: В Украину завезли опасный сыр (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украину завезли опасный сыр, произведенный во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на RASFF.

Что известно о ядовитом сыре

На украинских прилавках появился сыр под названием "Reblochon de Savoie", который опасен для здоровья.

В этой продукции специалисты обнаружили возбудителя стафилококковой инфекции. Сейчас эксперты исследуют всех производителей этого сыра, чтобы сделать свои выводы по зараженной продукции.

В Украину завезли опасный сыр

Чем опасен стафилококк

Источником стафилококковых отравлений являются пищевые продукты: мясные и рыбные блюда, молоко, сыр, соусы, пудинги, но основным продуктом являются кондитерские изделия с кремом. В молоко инфекция может попасть из вымени больных коров. Свежая рыба и птица обычно не содержат стафилококков, но могут быть заражены во время убоя или при послеубойной обработке.

Попадая в живой организм, стафилококк начинает выделять энтеротоксины, которые и являются причиной пищевого отравления. Чувствительность человека к энтеротоксину стафилококка очень высока – отравление наступает у 90% лиц, употреблявших зараженную пищу.

Стафилококк поражает жизненно важные органы, способный вызывать такие заболевания как заражение крови, смертельные отравления, бронхит, эндокардит, менингит и другие инфекции.

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