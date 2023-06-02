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В Украину завезли ядовитые помидоры с опасным вредителем

Фото: В Украину завезли опасные помидоры (flickr.com/amzakem)
Автор: Людмила Жукова

В Украине обнаружены опасные томаты, которые привезли в страну из Турции. На овощах выявили карантинный организм - южноамериканскую томатную моль.

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области в Facebook.

Детали об опасном грузе из Турции

Партию овощей весом в почти 22 тонны направили в Одесскую область из Турции. В ходе обследования томатов на пунктах пропуска обнаружили их заражение вредителями.

"При осуществлении фитосанитарного контроля в Отделе таможенного оформления №4 м/п "Черноморск" и в ВМО №6 м/п "Одесса-центральный" в партии груза "помидоры" весом 21,689 т, поступившего из Республики Турция, обнаружен карантинный организм, ограниченно распространенный в Украине – южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta Meyr.), гусеницы в живом состоянии", – говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

С целью недопущения проникновения и распространения карантинного организма по территории Украины, груз задержан в таможенной зоне и возвращен в Турцию.

В помидорах из Турции обнаружили томатную моль (фото: facebook.com/consumer.odessa)

Что известно о томатной моли

Южноамериканская томатная моль занесена в Перечень регулируемых вредных организмов А-2 (Карантинные организмы, ограниченно распространенные в Украине).

Родиной вредителя является Южная Америка. Гусеницы минируют листья или поражают незрелые плоды. В год она может давать до 15 поколений. В Европу моль завезена в 2006 году, в 2014-2016 годах появилась во многих странах Африки и в Индии.

Карантинный организм – это вид вредного организма, который в случае занесения или ограниченного распространения на территории Украины может нанести значительный ущерб растениям и растительным продуктам.

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