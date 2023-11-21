В Украину завезли отравленные египетские мандарины: что известно

Что известно о ядовитых мандаринах

Опасные для здоровья людей египетские мандарины попали в Украину и Грецию. Именно греки обнаружили, что содержание пестицида диметоат в цитрусовых превышает допустимую норму в 33 раза.

Скриншот (RASFF)

Заметим, что в Греции эти мандарины не были допущены к продаже в магазинах, супермаркетах и на рынках.

Успели ли фрукты попасть на прилавки украинских маркетов - неизвестно.

По состоянию на 14:30 вторника, 21 ноября, реакции от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей не было.

Чем опасен диметоат

Диметоат - это органофосфатный инсектицид, используемый для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и других отраслях.

При попадании его в организм через рот, поры кожи или при вдыхании, у человека могут возникнуть диарея, тошнота, потливость, размытость зрения, затрудненное дыхание.

Если организм подвергается регулярному воздействию диметоата, то у человека могут наблюдаться дезориентация, раздражительность, ухудшение памяти и концентрации, кошмарные сны, проблемы с речью и даже расстройство сердечно-сосудистой системы.

Некоторые исследования показывают, что диметоат может иметь карциногенный потенциал, то есть увеличивает риск развития раковых заболеваний.

Если у вас есть подозрение на отравление диметоатом, рекомендуется обращаться к врачам.