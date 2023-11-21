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В Украину завезли отравленные египетские мандарины: что известно

Мандарины (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Татьяна Самарук

В Украину попали отравленные мандарины, которые в нашу страну завезли из Египта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF).

При написании материала использовались следующие источники: Агентство по охране окружающей среды в США.

Что известно о ядовитых мандаринах

Опасные для здоровья людей египетские мандарины попали в Украину и Грецию. Именно греки обнаружили, что содержание пестицида диметоат в цитрусовых превышает допустимую норму в 33 раза.

Скриншот (RASFF)

Заметим, что в Греции эти мандарины не были допущены к продаже в магазинах, супермаркетах и на рынках.

Успели ли фрукты попасть на прилавки украинских маркетов - неизвестно.

По состоянию на 14:30 вторника, 21 ноября, реакции от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей не было.

Чем опасен диметоат

Диметоат - это органофосфатный инсектицид, используемый для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и других отраслях.

При попадании его в организм через рот, поры кожи или при вдыхании, у человека могут возникнуть диарея, тошнота, потливость, размытость зрения, затрудненное дыхание.

Если организм подвергается регулярному воздействию диметоата, то у человека могут наблюдаться дезориентация, раздражительность, ухудшение памяти и концентрации, кошмарные сны, проблемы с речью и даже расстройство сердечно-сосудистой системы.

Некоторые исследования показывают, что диметоат может иметь карциногенный потенциал, то есть увеличивает риск развития раковых заболеваний.

Если у вас есть подозрение на отравление диметоатом, рекомендуется обращаться к врачам.

Ранее мы сообщали, что в Украину завезли брокколи, от которого человек может впасть в кому.

Также читайте об опасном фрукте, который может "убить" легкие. Его обнаружили в магазинах Украины.

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