В Украину завезли опасный кофе, который может вызвать судороги и онкологию

Откуда привезли опасный продукт

Отмечается, что молотый кофе был завезен из Австрии.

Производитель кофе - это Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Италия. А сам продукт экспортировался из Австрии в Украину (оптовик: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder).

Получатель в Украине ООО "ТД ГУРМАНДИЗ", ул. Константиновская 72, г. Киев, 04080).

Госпродпотребслужба в Черновицкой области предупреждает операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции о необходимости изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, что предусмотрено частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципы и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов.

Как выглядит кофе

Чем опасен кофе с охратоксином А

Охратоксин А - это органическое соединение, производное кумарина, микотоксин из группы охратоксинов, продуцируемый микроскопическими плесневыми грибами рода Аспергил (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius и др.) и рода Пенициллиум (Penicillium verru).

Он является пищевым загрязнителем, что является серьезной угрозой для здоровья и жизни человека. Чрезвычайно токсический нейротоксин, потенциальный канцероген для человека (группа 2B), мутаген, тератоген и сильная нефро- и гепатотоксичность, иммуносупрессор, вызывает иммунодефицитные состояния.

Охратоксин А опасен острыми отравлениями, которые дают осложнение на почки, и накопительным действием. Возможны тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, головокружение, судороги.

Его обычно находят в пшенице, овсе, ячмене, фасоли, комбикорме, арахисе, вине, сухофруктах, кофе, крупах. Поэтому вероятность попадания этого микотоксина в организм человека также велика и особенно сильное влияние он имеет на детей.