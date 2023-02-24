В Украину завезли опасный рис с токсинами: как он выглядит

Кто производитель опасного продукта

Согласно сообщению Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), превышение нормы кадмия было обнаружено в рисе ризотто из Италии.

В Госпродпотребслужбе уточнили, что сообщение о продукте поступило от 17 февраля 2023 года (№ 2023.0797-fup 7).

Производитель: Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер: WB Polska Sp. z o.o., Poland).

Получатель в Украине: ООО "БЮРО ВИН", ул. Мечникова, 9, г. Киев.

Чем опасен кадмий

В рисе было обнаружено

Кадмий накапливается в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке, но прежде всего в печени и особенно в почках, причем период его полувыведения из организма составляет от 10 до 30 лет.

Кадмий оказывает токсическое действие на почки, костную и дыхательную системы. Его относят к числу канцерогенов, небезопасных для человека.

Если нашли такое изделие на полках, обращайтесь в Госпродпотребслужбу.