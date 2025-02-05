В Украину завезли опасные овощи, которые могут вызвать рак желудка: что известно

Что известно об опасных кабачках

Сообщается, что в грузе со свежими кабачками из Турции весом 810 кг при осуществлении мероприятий государственного контроля было выявлено несоответствие требованиям нормативных документов, а именно: превышенное содержание нитратов.

В соответствии с требованиями законодательства, груз был задержан для его уничтожения. Впоследствии все овощи утилизировали.

В Бориспольском районе уничтожили партию груза с кабачками (фото: facebook.com/gudpssvko)

Чем опасны овощи с нитратами

Превышенное содержание нитратов в продуктах питания может представлять серьезную опасность для здоровья и жизни человека.

Вызывают отравление и метгемоглобинемию

Нитраты в организме превращаются в нитриты, которые блокируют перенос кислорода кровью, вызывая метгемоглобинемию - состояние, которое может привести к кислородному голоданию органов. Особенно опасно для младенцев.

Повышают риск онкологических заболеваний

Нитраты могут взаимодействовать с аминами в желудке, образуя нитрозамины - канцерогенные вещества, повышающие риск рака желудка, кишечника и других органов.

Вызывают нарушения работы сердечно-сосудистой системы

Длительное потребление нитратов может вызвать гипоксию (недостаток кислорода в органах), повышенное давление, проблемы с сердцем и сосудами.

Негативно влияют на нервную систему

Чрезмерное количество нитратов может вызвать головную боль, слабость, головокружение, снижение концентрации.

Нарушают работу печени и почек

Органы, отвечающие за детоксикацию, вынуждены работать в усиленном режиме, что может привести к их истощению и хроническим заболеваниям.

Как избежать опасности?

Чтобы максимально уберечь себя от негативного воздействия нитратов, рекомендуется:

употреблять чистую воду из проверенных источников

выбирать экологически чистые продукты или тщательно мыть и вымачивать овощи и фрукты.

избегать чрезмерного потребления колбас, консервов, копченостей, которые могут содержать нитраты

варить овощи в большом количестве воды - часть нитратов переходит в жидкость

Также стоит добавить, что нитраты опасны только в чрезмерных количествах, поэтому важно контролировать их уровень в продуктах и воде, чтобы сохранить здоровье.