ua en ru
Ср, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украину завезли опасные овощи, которые могут вызвать рак желудка: что известно

Среда 05 февраля 2025 10:43
UA EN RU
В Украину завезли опасные овощи, которые могут вызвать рак желудка: что известно В Украину завезли опасные для здоровья кабачки (фото: freepik.com )
Автор: Людмила Жукова

В Украину завезли опасные овощи, которые могут вызвать отравление и даже привести к онкологическим заболеваниям. Речь идет о свежих кабачках из Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Что известно об опасных кабачках

Сообщается, что в грузе со свежими кабачками из Турции весом 810 кг при осуществлении мероприятий государственного контроля было выявлено несоответствие требованиям нормативных документов, а именно: превышенное содержание нитратов.

В соответствии с требованиями законодательства, груз был задержан для его уничтожения. Впоследствии все овощи утилизировали.

В Бориспольском районе уничтожили партию груза с кабачками (фото: facebook.com/gudpssvko)

Чем опасны овощи с нитратами

Превышенное содержание нитратов в продуктах питания может представлять серьезную опасность для здоровья и жизни человека.

Вызывают отравление и метгемоглобинемию

Нитраты в организме превращаются в нитриты, которые блокируют перенос кислорода кровью, вызывая метгемоглобинемию - состояние, которое может привести к кислородному голоданию органов. Особенно опасно для младенцев.

Повышают риск онкологических заболеваний

Нитраты могут взаимодействовать с аминами в желудке, образуя нитрозамины - канцерогенные вещества, повышающие риск рака желудка, кишечника и других органов.

Вызывают нарушения работы сердечно-сосудистой системы

Длительное потребление нитратов может вызвать гипоксию (недостаток кислорода в органах), повышенное давление, проблемы с сердцем и сосудами.

Негативно влияют на нервную систему

Чрезмерное количество нитратов может вызвать головную боль, слабость, головокружение, снижение концентрации.

Нарушают работу печени и почек

Органы, отвечающие за детоксикацию, вынуждены работать в усиленном режиме, что может привести к их истощению и хроническим заболеваниям.

Как избежать опасности?

Чтобы максимально уберечь себя от негативного воздействия нитратов, рекомендуется:

  • употреблять чистую воду из проверенных источников
  • выбирать экологически чистые продукты или тщательно мыть и вымачивать овощи и фрукты.
  • избегать чрезмерного потребления колбас, консервов, копченостей, которые могут содержать нитраты
  • варить овощи в большом количестве воды - часть нитратов переходит в жидкость

Также стоит добавить, что нитраты опасны только в чрезмерных количествах, поэтому важно контролировать их уровень в продуктах и воде, чтобы сохранить здоровье.

Читайте о фруктах и овощах, которые лучше всего есть с кожурой.

Кстати, мы писали, что развеян самый большой миф о квашеных продуктах и солениях, в который все верят.

При написании материала использовалась информация Центра общественного здоровья Украины.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье
NEWS
Переговоры, компромиссы и окончание войны: что сказал Зеленский в интервью Пирсу Моргану
Переговоры, компромиссы и окончание войны: что сказал Зеленский в интервью Пирсу Моргану