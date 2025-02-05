В Украину завезли опасные овощи, которые могут вызвать рак желудка: что известно
В Украину завезли опасные овощи, которые могут вызвать отравление и даже привести к онкологическим заболеваниям. Речь идет о свежих кабачках из Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.
Что известно об опасных кабачках
Сообщается, что в грузе со свежими кабачками из Турции весом 810 кг при осуществлении мероприятий государственного контроля было выявлено несоответствие требованиям нормативных документов, а именно: превышенное содержание нитратов.
В соответствии с требованиями законодательства, груз был задержан для его уничтожения. Впоследствии все овощи утилизировали.
В Бориспольском районе уничтожили партию груза с кабачками (фото: facebook.com/gudpssvko)
Чем опасны овощи с нитратами
Превышенное содержание нитратов в продуктах питания может представлять серьезную опасность для здоровья и жизни человека.
Вызывают отравление и метгемоглобинемию
Нитраты в организме превращаются в нитриты, которые блокируют перенос кислорода кровью, вызывая метгемоглобинемию - состояние, которое может привести к кислородному голоданию органов. Особенно опасно для младенцев.
Повышают риск онкологических заболеваний
Нитраты могут взаимодействовать с аминами в желудке, образуя нитрозамины - канцерогенные вещества, повышающие риск рака желудка, кишечника и других органов.
Вызывают нарушения работы сердечно-сосудистой системы
Длительное потребление нитратов может вызвать гипоксию (недостаток кислорода в органах), повышенное давление, проблемы с сердцем и сосудами.
Негативно влияют на нервную систему
Чрезмерное количество нитратов может вызвать головную боль, слабость, головокружение, снижение концентрации.
Нарушают работу печени и почек
Органы, отвечающие за детоксикацию, вынуждены работать в усиленном режиме, что может привести к их истощению и хроническим заболеваниям.
Как избежать опасности?
Чтобы максимально уберечь себя от негативного воздействия нитратов, рекомендуется:
- употреблять чистую воду из проверенных источников
- выбирать экологически чистые продукты или тщательно мыть и вымачивать овощи и фрукты.
- избегать чрезмерного потребления колбас, консервов, копченостей, которые могут содержать нитраты
- варить овощи в большом количестве воды - часть нитратов переходит в жидкость
Также стоит добавить, что нитраты опасны только в чрезмерных количествах, поэтому важно контролировать их уровень в продуктах и воде, чтобы сохранить здоровье.
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При написании материала использовалась информация Центра общественного здоровья Украины.
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