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В Украину завезли напиток, который может вызвать рак и анафилактический шок

В Украине обнаружили опасный напиток (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине обнаружили сироп, который вреден для здоровья. В его составе было выявлено слишком высокое содержание красителя E124. Он экспортировался из Франции в Украину.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Как выглядит напиток

Так, в составе сиропа для кофе обнаружили слишком высокое содержание красителя E 124 (Понсо 4 R). Он в такой дозе просто опасен для здоровья.

Сообщение поступило от системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

Оказалось, что концентрированный напиток экспортировался из Франции в Украину. Производителем значится GEORGES MONIN, France. Получатель: ООО "ПРОБАР", переулок Индустриальный, 23, г. Киев.

Украинцев призывают, в случае обнаружения напитка в обращении, обязательно обратиться в Госпродпотребслужбу.

Напиток с большой дозой красителя "Биттер Монин" (фото: new.dpss-te.gov.ua)

Чем вреден краситель

Специалисты сообщают, что краситель E 124 (Понсо 4R) в США, Финляндии, Норвегии и других странах внесен в список запрещенных веществ, как канцероген, что может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

К тому же добавка является сильным аллергеном, может вызвать анафилактический шок или приступ удушья у астматиков и людей с неприятием аспирина.

Также пищевая добавка E 124 входит в список красителей, приводящих к повышению гиперактивности детей. При этом добавка разрешена для применения в пищевой промышленности в Украине как та, что не оказывает вредного воздействия на организм человека при соблюдении допустимых доз.

Недавно мы сообщали, что в Украину завезли опасные орехи, которые могут вызвать рак.

Также мы писали, что в Киеве обнаружили печенье с веществом, вызывающим паралич.

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сиропнапиток