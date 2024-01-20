В Украину завезли чай, вызывающий судороги, паралич и смерть: что известно

В Украину завезли ядовитый чай - детали

В посте говорится, что из Германии были экспортированы чайные смеси, в которых есть жасмин из Китая. Именно в высушенных цветах были обнаружены остатки пестицидов, такие как хлорпирифос.

По информации ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, в Украине эту смесь получило ООО "Світ чаю". В настоящее время опасный чай не должен попасть в продажу. Но украинцев призывают сообщать, если они увидят такой продукт на полках магазинов.

Ядовитый чай завезли в Украину (скриншот)

Чем опасен чай с пестицидами

Также специалисты рассказали, почему чай с жасмином, который обрабатывали опасными веществами, не следует употреблять. Пестициды способны вызвать ужасающие последствия.

"По данным Американской академии педиатрии, пренатальное влияние хлорпирифоса влечет за собой уменьшение веса ребенка при рождении, снижение уровня IQ, потерю рабочей памяти, нарушение внимания и задержку развития моторики", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

"Хлорпирифос также может вызвать острое отравление пестицидами и приводить к судорогам, параличу дыхания и иногда смерти", - добавили в учреждении.