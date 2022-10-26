В Украину пришло последнее в этом году бабье лето: сколько оно продлится

Сколько будет второе "бабье лето"?

По словам эксперта, теплая погода продержится в нашей стране до 5-6 ноября. К сожалению, это будет последняя волна тепла в этом сезоне.

"С 25 октября и ориентировочно до 4-6 ноября в Украине снова ожидается относительно сильное потепление до 14-19°. Это уже будет последняя волна тепла, а затем, скорее всего, резко похолодает, придут дожди и даже заснежит", — отмечает синоптик.

Интересно, что в Одессе по прогнозу ресурса Gismeteo ожидается температура воздуха до +20 градусов. Такую теплынь жители города могут ожидать в воскресенье, 30 октября.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что в октябре температура воздуха в Украине побила все рекорды. Она была выше, чем в предыдущие годы.

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Также Кульбида сообщает, что зима в этом году будет не очень суровой.

"Зима в Украине будет. И немного снега тоже. Но он будет и таять, и выпадать. Зимой без снегов и морозов не обойдется. Просто по сравнению со средними характеристиками этого будет меньше", - сообщил Николай.

"Последние 20 лет средняя температура воздуха в Украине бьет рекорды, она становится выше. Говорить о каких-то огромных аномалиях на этот счет можно, но вероятность этих аномалий очень минимальна", - добавил он.