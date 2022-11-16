Украинцам возместят покупку лекарств: кто может получить такую помощь

Украинцам, которые пострадали от войны, частично компенсируют покупку лекарств.
Кто может рассчитывать на такой вид помощи, и как ее получить рассказали на странице liki24.com.
В Фонде "Лекарства для Украины" обещают компенсировать до 500 гривен на покупку и доставку необходимых лекарств в случае заказа препаратов через сайт Liki24.
Разовая помощь может покрыть до половины стоимости заказа. Лекарства доставят бесплатно, если сумма в чеке превысит 500 гривен.
Сейчас помощь доступна для всех нуждающихся украинцев. Если вы потеряли источник дохода или не можете купить лекарства из-за других обстоятельств, вызванных войной, смело обращайтесь.
Также отмечается, что если вы не потратили 500 гривен компенсации за раз, вы можете это сделать на протяжении трех дней после активации.
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