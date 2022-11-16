Украинцам возместят покупку лекарств: кто может получить такую помощь

Что нужно знать

В Фонде "Лекарства для Украины" обещают компенсировать до 500 гривен на покупку и доставку необходимых лекарств в случае заказа препаратов через сайт Liki24.

Разовая помощь может покрыть до половины стоимости заказа. Лекарства доставят бесплатно, если сумма в чеке превысит 500 гривен.

Кто может получить лекарства

Сейчас помощь доступна для всех нуждающихся украинцев. Если вы потеряли источник дохода или не можете купить лекарства из-за других обстоятельств, вызванных войной, смело обращайтесь.

Как получить бесплатно лекарства

Зайдите в приложение Liki24. После регистрации на главном экране появится возможность поучаствовать в программе компенсации.

Компенсация покрывает 50% стоимости любого лекарства на Liki24.

Максимальная сумма компенсации – 500 грн.

При заказе на 500 грн и больше лекарства доставят бесплатно.

Не обязательно тратить всю сумму на один заказ.

Также отмечается, что если вы не потратили 500 гривен компенсации за раз, вы можете это сделать на протяжении трех дней после активации.